В МВД заявили о снижении преступности в Москве благодаря камерам видеонаблюдения

В МВД сообщили о снижении количества преступлений в Москве на 23,3% за последние 10 лет благодаря городскому видеонаблюдению. Камеры расположены на подъездах, объектах городской инфраструктуры и во дворах. В ведомстве уточнили, что в систему видеонаблюдения интегрировано почти 300 тысяч камер. Благодаря им ежегодно в столице задерживают более трех тысяч граждан, находящихся в розыске.

Москва предоставила инвесторам и застройщикам для строительства спортивных объектов более 150 гектаров земли на территории всех административных округов с 2016 года. В частности, в районе Куркино уже построена ледовая арена для проведения тренировочных занятий по хоккею с шайбой и фигурному катанию, а также для занятий хореографией, общефизической подготовки и командных игр.

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