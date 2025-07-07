07 июля, 07:15Общество
Москвичей предупредили о большом количестве комаров этим летом
В столичном регионе начали просыпаться комары. Как предупреждают специалисты, в этом году их будет очень много из-за прошедших ранее дождей.
По словам кандидата биологических наук Павла Глазкова, так называемое нашествие комаров начнется, если температура установится на отметке в 25 градусов и выше. В связи с этим эксперт рекомендовал подготовиться к появлению насекомых.
Например, можно приобрести гели и мази от аллергии, которые смогут снять зуд и отек от укусов. Для прогулки в лесу или парке лучше надевать закрытую одежду и опрыскивать ее средствами, отпугивающими насекомых.
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