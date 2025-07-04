Всероссийская неделя правовой помощи семьям пройдет в Москве

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В Москве с 7 по 13 июля состоится Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи, сообщается на сайте главного управления Минюста по столице.

Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Основной целью правовой недели будет оказание бесплатной юридической помощи семьям, а также содействие в защите их интересов и помощь в оформлении документов.

Горожанам помогут с вопросами защиты семейных ценностей, прав детей, опеки и попечительства. В рамках правовой недели москвичи смогут посетить лекции, мастер-классы, тематические занятия и вебинары по правовым вопросам.

В эти дни россияне получат консультацию от юристов, адвокатов, нотариусов и специалистов социальных учреждений города. В правовой неделе примут участие столичные адвокаты и нотариусы, депутаты Московской городской думы, сотрудники департамента труда и соцзащиты Москвы, столичных управлений МВД, ФССП и ФСИН.

Кроме того, москвичам окажут помощь представители уполномоченного по правам человека в Москве, члены "Ассоциации юристов РФ", юридических клиник вузов, частных центров бесплатной юридической помощи и других некоммерческих учреждений социальной направленности.

Узнать подробный график мероприятий и места проведения встреч можно на сайтах участников правовой недели, а также на сайте главного управления Минюста.

Ранее Владимир Путин заявлял, что в РФ необходимо улучшать законодательные и нормативно-правовые акты, которые направлены на защиту традиционных ценностей. По его словам, совершенствование государственной политики в этой сфере является важной и актуальной темой, которая напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России.

