Путин: списанные автомобили госкомпаний отправили на фронт по просьбе командования

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Решение о передаче списанных машин органов власти и госкомпаний на фронт было принято по просьбе командующих. Об этом рассказал Владимир Путин во время осмотра выставки Народного фронта "Все для Победы!".

Российского лидера поблагодарили за такое решение.

"Это была просьба командующих, напрямую. Зачем списывать? Иногда это разовое использование. Давайте, говорят, списанные, подойдут", – ответил президент.

Вместе с тем Путин указал, что за три года россияне собрали около 54,5 миллиарда рублей "народных средств" на поддержку спецоперации, в том числе – более 45 миллиардов по заявкам военных. Он также отметил, что в акцию "Все для победы!" включились все граждане и представители бизнеса.

Предприниматели, помогающие российским военнослужащим, выставляют свои товары и продукцию в торговых домиках проекта на Тверской площади. Более того, участники столичных ярмарок с начала спецоперации отправили в зону боевых действий более 250 тонн продукции. В настоящее время военным помогает каждый десятый фермер, рассказывал ранее Сергей Собянин.

Кроме того, поддерживать участников СВО продолжают московские кафе и рестораны. В частности, владельцы точек общепита передали военным обмундирование, печи для обогрева и генератор.

