Московские предприниматели собрали тонны гумпомощи для участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владельцы столичных магазинов, ТЦ, ресторанов, кафе парикмахерских и автосервисов из каждого округа этой весной отправили тонны гуманитарной помощи участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

К примеру, продукты передают не только супермаркеты или пекарни, но и салоны красоты. Их сотрудники собрали большое количество банок тушенки, сухих молочных каш и вторых блюд, которые были специально законсервированы для длительного хранения.

Примерно 200 сухих пайков бойцы РФ получили от предпринимателей из Ивановского и Косино-Ухтомского районов, а из районов Левобережного и Восточное Дегунино было передано порядка 300 продуктовых наборов.

Рестораны и кондитерские в Северном Бутове передали бойцам почти 300 килограммов продуктов, а одна чайхана в Люблине собрала 500 килограммов меда.

Этой весной гумпомощь также отправили из районов Обручевского, Ярославского, Чертаново Центральное, Южное Тушино, Люблино и Соколиная Гора. В посылки вошли несколько тысяч стелек, комплектов зимней и летней одежды, термобелья, пар обуви и прочего. Кроме того, магазины тканей и пряжи направляли участникам СВО подушки, одеяла и постельное белье.

Большой акцент московские предприниматели сделали на медизделия. Им удалось собрать, к примеру, сотни бинтов, катетеров и жгутов, литры антисептика, повязки, костыли и различные лекарства. Помимо этого, универсамы и автосалоны отправили в зону СВО запчасти, пиломатериалы, системы РЭБ, профессиональные рации, квадрокоптеры и прочую военную технику.

Среди столичных предпринимателей есть и те, кто решил самостоятельно отвезти гуманитарную помощь в зону боевых действий.

Ранее сообщалось, как семья фермеров из села Нижне-Маслово в Московской области помогает бойцам СВО. На службе сейчас находятся их родственники и знакомые. Супруги Дарья и Максим выращивают экологически чистые овощи и более 10 лет привозят соленья на московские ярмарки.

Товары в зону СВО также отправляют участники фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя", который проходит в рамках проекта "Лето в Москве". К примеру, предпринимательница Татьяна собирает гумпомощь для российских бойцов с 2022 года. Женщина отправляет одежду, предметы первой необходимости, а также гигиенические принадлежности.