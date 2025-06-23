Столичные рестораторы и владельцы кафе передали бойцам СВО технику и экипировку

Фото: РИА Новости/Андрей Никонов

В Москве владельцы кафе и ресторанов передают бойцам СВО технику и экипировку, передает портал мэра и правительства столицы.

Предприниматели регулярно отправляют в зону спецоперации гуманитарную помощь.

Например, обмундирование, в том числе специализированную одежду, российским бойцам передали сотрудники паба и бара на Арбате, семейного ресторана и банкетного зала в Можайском районе, кафе домашней кухни в поселке Шишкин Лес и заведения общепита в Троицке в ТиНАО.

От ресторана из Краснопахорского района и чайханы из Люблина военнослужащие получили печи для обогрева и генератор. Еще два подобных устройства на сумму более 200 тысяч рублей, а также бензопилы, прислали от клуба на улице Ленинская Слобода и пекарни на Судостроительной улице.

Сотни газовых горелок и баллонов к ним передали работники кафе в Южном и Юго-Восточном административных округах и пекарни в Дмитровском районе САО. Ресторан в Строгине и бар-караоке в Троицке приняли участие в сборе средств на покупку оборудования и обмундирования, а также прочих полезных вещей.

Расходные материалы в посылки с гумпомощью положили владельцы бистро русско-французской кухни на Цветном бульваре, веганского кафе на Кузнецком Мосту, наливочной на Крымском Валу и ресторана кавказской кухни на Большой Якиманке.

Сотрудники кафе русской и кавказской кухни на Клязьминской улице собрали автомобильные радиостанции и камуфляжные сети, дель для их плетения передали из СВАО, а блиндажные свечи сделали в заведении в Северном Тушине. Кроме того, владельцы чайханы на Мичуринском проспекте отправили военную экипировку и технику.

Дроны и квадрокоптеры бойцам отправили работники кальянной в Алтуфьеве и кафе в Печатниках, а приборы ночного видения – работники кулинарии на проспекте Мира. В свою очередь, ресторан итальянской кухни закупил технику по запросу.

Десятки БПЛА, сотни тактических очков, а также редукторы собрали для войсковой части владельцы кафе на Совхозной улице. Сотрудники бара в Южном Чертанове передали помощь в Луганский филиал военного клинического госпиталя, 7-й добровольческий отряд "БАРС" и несколько войсковых частей.

Гостиница в районе Хорошёво-Мнёвники передала большой гуманитарный груз, в том числе коллиматорные и тепловизионные прицелы, рукоятки для пулеметов Калашникова, дульный тормоз и многое другое. Владельцы ресторана азербайджанской кухни закупили снаряжение по запросу от военнослужащих. В посылку вошли цифровой ретранслятор, базовая антенна, кабели и прочее.

К сбору электротехники присоединилась и шаурмечная в Орехове-Борисове Южном. Магазин алкогольных напитков в этом же районе дополнительно передал автомобили и мотоциклы.

Кроме того, помогали доставлять гумпомощь сотрудники кафе в районе Вороново. Они возили в зону боевых действий продукты питания, оборудование, квадрокоптеры и мотоциклы.

Ранее владелец мебельного торгового центра из Северо-Западного административного округа также передал бойцам СВО гуманитарные грузы. Совместно с сотрудниками центра он собрал комплексную помощь, в которую вошли в том числе растворимые напитки и одеяла. Предприниматель подчеркнул, что будет оказывать поддержку бойцам до тех пор, пока это будет необходимо.