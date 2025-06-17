Участник московской ярмарки в ЮВАО регулярно помогает бойцам СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участники московских ярмарок регулярно помогают бойцам СВО. Среди них – фермер из Подмосковья Дмитрий, который представляет свою продукцию в Юго-Восточном округе Москвы. Мужчина отправляет солдатам варенье, квашеную капусту и соленые огурцы, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Дмитрий работает пожарным при производстве, а продажей сельхозпродукции занимается в качестве подработки. Он выращивает ягоды, фрукты и овощи, а также делает из них заготовки уже более 15 лет вместе с братом в поселке Орешково Московской области.

"Мы сами едим то, что выращиваем, – никакой химии, только натуральные продукты. А соленья на фронт – это наш вклад в общее дело, поддержка тех, кто воюет за нас", – сказал фермер.

По его словам, в поддержке российских военных участвует вся его семья. Сборы организовывают на работе или родственники бойцов СВО, и семья Дмитрия раз в месяц передает свою продукцию на фронт.

Ранее сообщалось, что семья фермеров из села Нижне-Маслово в Московской области помогает бойцам СВО. На службе находятся их родственники и знакомые. Супруги Дарья и Максим выращивают экологически чистые овощи и более 10 лет привозят соленья на московские ярмарки.

Товары в зону СВО также отправляют участники фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя", который проходит в рамках проекта "Лето в Москве". К примеру, предпринимательница Татьяна собирает гумпомощь для российских бойцов с 2022 года. Женщина отправляет одежду, предметы первой необходимости, а также гигиенические принадлежности.