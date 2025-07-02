Собянин: участники московских ярмарок отправили на СВО более 250 тонн продукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники московских ярмарок с начала СВО отправили в зону боевых действий более 250 тонн продукции. В настоящее время военным помогает каждый десятый фермер, сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.

Например, поставщик ярмарки на Семеновской площади по имени Сергей практически с самого начала спецоперации передает бойцам продукцию собственного производства. Вместе со своими детьми он изготавливает окопные свечи из натуральных материалов и сухой душ. Кроме того, он проводит сбор средств, закупает продукты и предметы личной гигиены.

В свою очередь, участница ярмарки выходного дня Майя, чей супруг и сын находятся в зоне СВО, ежемесячно отправляет машину с продуктами на фронт. Кроме того, фермер Мирон помогает военнослужащим овощами и фруктами, а по праздникам готовит плов для военных приграничных территорий, рассказал мэр.

Поддерживают российских бойцов также артисты. Более 165 тонн гуманитарной помощи было собрано московскими организациями.

По словам Собянина, культбригада "Москонцерта" организовала более тысячи выступлений творческих коллективов в зоне новых территорий для военнослужащих и местных жителей. Между тем симфонический оркестр "Русская филармония" постоянно выступает в госпиталях.

Большой Московский государственный цирк выезжает с гуманитарными миссиями в новые регионы. Во время гастролей цирковая команда передала деньги на поддержку детского социального центра в Горловке, приюта для животных "ПИФ", Донецкого цирка "Космос", а также на несколько транспортных средств для военных. Более того, артисты регулярно посещают военные части и госпитали.

За период проведения СВО было передано свыше 61 тысячи книг для полевых библиотек воинских частей, госпиталей, учебных центров и библиотек новых регионов. Собянин назвал бесценными каждое дело, посылку или выступление. Он поблагодарил всех неравнодушных и отметил, что в этом сила духа и сплоченности россиян.

Поддерживать участников СВО продолжают московские кафе и рестораны. В частности, владельцы точек общепита передали военным обмундирование, печи для обогрева и генератор. Помимо этого, бойцам отправили бензопилы, газовые горелки и баллоны к ним, автомобильные радиостанции, камуфляжные сети и блиндажные свечи.