"Вопрос спорный": нужно ли ограничивать пропаганду худобы в Сети

В интернете все чаще появляются блогеры, которые продвигают экстремальные диеты и опасную худобу. По данным специалистов, более 5% российских подростков уже страдают анорексией, а число пострадавших растет из-за трендов в соцсетях.

Эксперты предупреждают, что такие ролики не только формируют ложные стандарты красоты, но и приводят к серьезным проблемам со здоровьем у детей и подростков. Стоит ли ограничивать подобный контент в интернете?

Об этом – в программе "Вопрос спорный" на телеканале Москва 24.