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03 июля, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": нужно ли ограничивать пропаганду худобы в Сети

"Вопрос спорный": нужно ли ограничивать пропаганду худобы в Сети

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В интернете все чаще появляются блогеры, которые продвигают экстремальные диеты и опасную худобу. По данным специалистов, более 5% российских подростков уже страдают анорексией, а число пострадавших растет из-за трендов в соцсетях.

Эксперты предупреждают, что такие ролики не только формируют ложные стандарты красоты, но и приводят к серьезным проблемам со здоровьем у детей и подростков. Стоит ли ограничивать подобный контент в интернете?

Об этом – в программе "Вопрос спорный" на телеканале Москва 24.

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