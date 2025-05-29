Врач Соломатина: просмотр видео во время еды грозит воспалениями ЖКТ

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Регулярный пропуск завтрака, быстрый прием пищи и использование гаджетов во время еды могут значительно навредить здоровью желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Всемирный день здорового пищеварения празднуется 29 мая. Эксперт напомнила, что для поддержания ЖКТ важно избегать определенных пищевых привычек. Одна из них – регулярный пропуск завтрака.

"К утру в организме скапливается желчь, которая начинает уходить во время первого приема пищи, завтрака. Если его пропустить, в желчном пузыре образуется застой, который затем может преобразоваться в песок или даже камни", – указала врач, добавив, что это грозит закупоркой протоков для желчи.







Елена Соломатина врач-диетолог Также стоит отказаться от быстрого употребления пищи. Дело в том, что в желудке вырабатывается гормон грелин – он отвечает за регуляцию аппетита. Когда пища плохо пережевывается и поступает быстро, гормон не успевает отправить мозгу сигнал о насыщении и стенки желудка перерастягиваются.

Врач предупредила, что это значительно увеличивает объем желудка и в некоторых случаях пациентам даже проводят резекцию, то есть удаляют его часть.

Еще одна вредная привычка – использование гаджетов во время приема пищи. Соломатина пояснила, что при просмотре ролика или чтения новостей человек отвлекается от самой трапезы и испытывает не связанные с ней эмоции. На них реагируют нейроны, а затем подключается работа эндокринной системы, которая синтезирует гормоны.

"Например, при выработке гормона стресса организм чувствует угрозу и не настроен на переваривание. Следовательно, органы пищеварения выключаются, еда нормально не переваривается и с трудом усваивается. Из-за этого начинаются воспаления ЖКТ, которые в итоге приводят к повреждению его тканей", – заключила эксперт.

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