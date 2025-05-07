Диетолог Соломатина рассказала, как стресс влияет на кишечник

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что стресс влияет на кишечник человека, но так было всегда. Об этом сообщает "Радио 1".

Соломатина отметила, что стресс преследовал человека всю жизнь, и был необходим для развития. Человек учился на стрессах, это была физкультура для нервной системы, но сейчас стресс уже другой.

Врач-диетолог считает, что из-за общей тревожности и постоянной многозадачности многие стрессовые ситуации люди надумывают.

По ее словам, чтобы избежать стресса, человек повышает уровень глюкозы в крови. Пищеварение перестает вырабатывать ферменты, которые переваривают еду, из-за гормона стресса в микробиоте. А дальше – воспаление, а это предтечи дегенеративных процессов в головном мозге.

Она заключила, что стресс начинает "долбить иммунную систему, и кишечник становится дырявым".

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что кефир необходимо пить каждый день. Например, можно выпить стакан за пару часов до сна или на полдник. Она отметила, что кефир способствующие размножению полезных бактерий и подавляют рост вредных. Кашух утверждает, что этот напиток поддерживает иммунитет, защищает от вирусов и помогает быстрее поправляться.