Диетолог Дюваль: продукты с содержанием белка помогут преодолеть тягу к сладкому

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Брокколи, морковь, курица и чечевица помогут справиться с тягой к сладкому. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Ранее специалист Федерального центра охраны здоровья животных Россельхознадзора Кристина Прилепская рассказала, что употребление сала снижает тягу к сладкому.

С этим мнением согласна и Дюваль. Она отметила, что жиры, которыми как раз и богато сало, способствуют поддержанию стабильного уровня сахара в крови и дают долгое насыщение. Таким образом, отказаться от сладостей становится проще.



Анжелика Дюваль врач-диетолог Однако сало обладает высокой калорийностью – где-то 800 калорий на 100 граммов. К тому же это – продукт животного происхождения, который способствует повышению уровня холестерина и дает нагрузку на печень.

Также в сале содержится очень много соли, поэтому его употребление нагружает еще и почки, добавила диетолог.

"В борьбе с тягой к сладкому лучше использовать полезные жиры, которые содержатся, например, в авокадо, оливковом и кокосовом маслах, а также в жирной рыбе – лососе, скумбрии и так далее", – отметила Дюваль.

Хотя надо учитывать, что переваривание жиров у многих людей осложнено сопутствующими заболеваниями. В таком случае лучшим вариантом для преодоления тяги к сладкому будут белковые и богатые клетчаткой продукты.

"Организму с ними легко справиться, но при этом они медленно перевариваются, давая насыщение, и не приводят к резким скачкам инсулина", – пояснила диетолог.



Анжелика Дюваль врач-диетолог Среди белковых продуктов стоит обратить внимание на курицу, индейку, рыбу, яйца и бобовые, например чечевицу. Клетчатки же много в зелени, овощах, особенно в брокколи и моркови, а также в яблоках, грушах и других фруктах. Плюс богаты клетчаткой крупы – гречка, овсянка, киноа.

В целом можно, например, заправить салат из овощей и зелени оливковым маслом и добавить отварную куриную грудку. Получится прием пищи, который по всем фронтам стабилизирует уровень сахара и помогает дольше оставаться сытым, заключила Дюваль.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что самой полезной зеленью для пожилых является петрушка. Она богата витамином С, который участвует в важных биохимических реакциях и необходим для хорошей работы иммунитета.

