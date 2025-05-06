Гастроэнтеролог Кашух порекомендовала употреблять кефир ежедневно

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Кефир следует употреблять каждый день. Например, можно выпивать стакан за пару часов до сна или на полдник. Об этом сообщает RT со ссылкой на гастроэнтеролога Екатерину Кашух.

Она рассказала, что кефир относится к ферментированным продуктам и содержит пробиотики, которые способствуют размножению полезных бактерий и подавляют рост вредных. Это положительно влияет на пищеварение и иммунитет. Кроме того, кефир помогает уменьшить воспалительные процессы в кишечнике, отметила врач.

Эксперт утверждает, что этот напиток поддерживает иммунитет, защищает от вирусов и помогает быстрее поправляться.

"Помимо пробиотического и иммуностимулирующего действия, кефир способствует нормализации уровня глюкозы в крови и улучшению чувствительности к инсулину у пациентов с метаболическими нарушениями. Кроме того, кефир богат витаминами группы B, кальцием и магнием, которые поддерживают здоровье костей и нервной системы", – уточнила специалист.

Также Кашух добавила, что кефир должен храниться в холодильнике не более недели.

Ранее диетолог, нутрициолог Роман Пристанский объяснил, как бобовые можно добавить в рацион. По его словам, они могут быть дополнением к крупам.

Он отметил, что бобовые способствуют выделению метана и иных газов. Также они богаты белком, что будет полезно людям, которые не употребляют достаточное количество белковых компонентов.