Диетолог Пристанский: бобовые могут быть дополнением к крупам

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Бобовые культуры, в которых неполноценное соотношение аминокислот, могут быть дополнением к крупам. Об этом заявил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский, передает "Радио 1".

По словам эксперта, бобовые способствуют выделению метана и иных газов. Также они богаты белком, что будет полезно людям, которые не употребляют достаточное количество белковых компонентов.

Однако бобовые противопоказаны тем, у кого есть выраженные проблемы с желудочно-кишечным трактом, поскольку эти культуры могут вызвать газообразование и обострения, предупредил нутрициолог.

"Но, безусловно, употребление бобовых не является поводом отказываться от животных продуктов. Потому что все должно быть сбалансировано", – обратил внимание Пристанский.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала о пользе перепелиных яиц. По ее словам, этот продукт богат витаминами группы В, фосфором, селеном и цинком. Последние два микроэлемента поддерживают работу иммунной и репродуктивной систем мужчин и женщин.

Также перепелиные яйца содержат витамины групп А и D, которые помогают сохранить зрение и укрепить иммунитет, а также участвуют в регуляции обмена кальция.