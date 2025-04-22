Гастроэнтеролог Тимощенко: перепелиные яйца полезны для репродуктивного здоровья

22 апреля, 09:58Общество
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Перепелиные яйца следует добавить в рацион, поскольку они полезны для репродуктивного здоровья. Об этом рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко, сообщает News.ru.
"Перепелиные яйца – уникальный по пищевой ценности продукт. Несмотря на миниатюрные размеры, каждое яйцо содержит сбалансированное количество белков, жиров, витаминов и микроэлементов", – отметила врач.
По ее словам, этот продукт богат витаминами группы В, фосфором, селеном и цинком. Последние два микроэлемента поддерживают работу иммунной и репродуктивной систем мужчин и женщин.
Кроме того, перепелиные яйца содержат витамины групп А и D, которые помогают сохранить зрение и укрепить иммунитет, а также участвуют в регуляции обмена кальция. Также в продукте есть полезный для сердца и нервной системы лецитин. Он влияет на уровень "плохого" холестерина и способствует передаче нервных импульсов в организме, подчеркнула Тимощенко.
Ранее гастроэнтеролог рассказала, что яичную скорлупу нельзя употреблять в пищу из-за риска развития инфекций при недостаточной термической обработке. Тимощенко добавила, что не следует есть сырые яйца. Для получения кальция специалист посоветовала употреблять молочные продукты, включая твердые сорта сыра.
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