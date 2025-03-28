Врач Тимощенко: яичную скорлупу нельзя есть из-за риска инфекций

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Яичную скорлупу нельзя употреблять в пищу из-за риска развития инфекций при недостаточной термической обработке. Об этом News.ru заявила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

Врач напомнила, что раньше употребление измельченной яичной скорлупы рекомендовалось детям, беременным и кормящим женщинам для восполнения кальция. Однако сейчас это не практикуется, в том числе из-за низкой усвояемости кальция из скорлупы и наличия более доступных форм кальция в виде биологических добавок, пояснила Тимощенко.

Она уточнила, что также не следует есть сырые яйца. Для получения кальция специалист посоветовала употреблять молочные продукты, включая твердые сорта сыра.

Ранее диетолог Елена Соломатина рекомендовала не мыть куриные яйца перед тем, как положить их в холодильник. По ее словам, на скорлупе часто бывает сальмонеллез. Для защиты от него на яйцах есть специальная пленка, которую желательно не смывать. Лучше всего мыть куриные яйца перед тем, как их приготовить, подчеркнула она.