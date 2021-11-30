Диетолог назвала самый полезный способ приготовления яиц

Фото: TASS/imago images/Shotshop
Стало известно, в каком виде лучше всего есть яйца для получения максимальной пользы. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова в эфире радио Sputnik.
Специалист пояснила, что способ приготовления яиц влияет на усвоение продукта организмом. По ее мнению, легче всего усваивается омлет, немногим сложнее – яйцо пашот (сваренное без скорлупы), яйцо бенедикт (яйцо пашот в бутерброде) и отварное яйцо.
В свою очередь, сложнее всего происходит усвоение яйца в сыром виде.
Как указала Дианова, омлет является универсальным блюдом, которое можно есть как на завтрак, так и на ужин. В последнем случае продукт поможет избежать ощущения тяжести в желудке наутро.
Диетолог посоветовала готовить омлет из одного целого яйца и нескольких яичных белков. По словам Диановой, так блюдо получится более легким.
"Такой омлет можно есть через день, то есть три–четыре раза в неделю", – подчеркнула эксперт.
Чисто белковые омлеты подойдут для людей с обострением панкреатита или проблемами с желчным пузырем, продолжила диетолог. Она добавила, что яичный белок обладает идеальным составом аминокислот, а также легко усваивается.
"В желтке есть и лецитин, который влияет на зрение, и витамин А в идеальной форме, и множество микроэлементов", – заключила Дианова.
Ранее диетолог Светлана Панченко рассказала о самом вредном орехе. По словам специалиста, арахис относится к семейству бобовых и растет в земле.
Москвичам рассказали, какое яйцо лучше подойдет для завтрака
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: