Диетолог назвала самый полезный способ приготовления яиц

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Стало известно, в каком виде лучше всего есть яйца для получения максимальной пользы. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова в эфире радио Sputnik.

Специалист пояснила, что способ приготовления яиц влияет на усвоение продукта организмом. По ее мнению, легче всего усваивается омлет, немногим сложнее – яйцо пашот (сваренное без скорлупы), яйцо бенедикт (яйцо пашот в бутерброде) и отварное яйцо.

В свою очередь, сложнее всего происходит усвоение яйца в сыром виде.

Как указала Дианова, омлет является универсальным блюдом, которое можно есть как на завтрак, так и на ужин. В последнем случае продукт поможет избежать ощущения тяжести в желудке наутро.

Диетолог посоветовала готовить омлет из одного целого яйца и нескольких яичных белков. По словам Диановой, так блюдо получится более легким.

"Такой омлет можно есть через день, то есть три–четыре раза в неделю", – подчеркнула эксперт.

Чисто белковые омлеты подойдут для людей с обострением панкреатита или проблемами с желчным пузырем, продолжила диетолог. Она добавила, что яичный белок обладает идеальным составом аминокислот, а также легко усваивается.

"В желтке есть и лецитин, который влияет на зрение, и витамин А в идеальной форме, и множество микроэлементов", – заключила Дианова.

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