Диетолог рассказала о самом вредном орехе

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Арахис является самым вредным орехом, считает диетолог Светлана Панченко. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, арахис относится к семейству бобовых и растет в земле.

"Один из минусов – является одним из самых сильных аллергенов. Так как он растет в земле, то часто подвергается воздействию плесневых грибков, которые могут негативно сказаться на здоровье человека", – сообщила Панченко.

Эксперт напомнила, что в любых орехах содержится фитиновая кислота. Это вещество мешает усвоению ряда микроэлементов из пищи, в частности, железа.

"Сырые орехи перед употреблением лучше вымачивать несколько часов и в дальнейшем подсушивать", – подытожила диетолог.

Ранее нутрициолог и фитнес-тренер Наталия Кушнир рассказала о разнице между натуральными и консервированными оливками. Она отметила, что натуральные оливки полезны для человека, поскольку богаты различными витаминами и жирными кислотами, отвечающими за нормальную работу всего организма.

В то же время, по словам специалиста, консервированные оливки, которые в основном доступны россиянам, содержат вредные добавки.