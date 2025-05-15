Эндокринолог Калошина: при выборе размера порции на ужин нужно следовать правилу руки

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При выборе размера порции еды на ужин нужно ориентироваться на правило руки, где кулак – это размер углеводов, ладонь без пальцев – порция белков, две сложенные ладони вместе – размер овощей, а большой палец – объем жиров, содержащихся в пище. Об этом News.ru заявила эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

По словам врача, ужинать следует за 2–3 часа до сна. Еда должна быть легкой: нежирный творог, морская рыба, белое мясо, овощи. В качестве гарнира Калошина посоветовала выбрать крупы или макароны из твердых сортов пшеницы. Также для улучшение пищеварения можно использовать специи.

Эндокринолог рекомендовала во время приема пищи отказаться от просмотра фильмов или видео в интернете, так как мозг из-за этого пропустит сигнал о насыщении.

Ранее сомнолог Дмитрий Дуйкин предупредил, что молоко, выпечка, мясо и помидоры могут стать причиной бессонницы. По его словам, первые два продукта усугубляют патологическую микрофлору кишечника, а также повышают уровень энергии. Мясо и помидоры усиливают работу органов ночью, что может помешать сну.