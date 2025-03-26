Сомнолог Дуйкин перечислил продукты, которые могут спровоцировать бессонницу

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Молоко, выпечка, мясо и помидоры могут стать причиной бессонницы. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, пульмонолог-сомнолог, заведующий отделением сомнологии ФГБУ НМИЦ оториноларингологии ФМБА России Дмитрий Дуйкин.

По его словам, некоторые продукты стоит исключить из вечернего приема пищи, так как они способны вызывать проблемы со сном.

"Например, молоко и различная выпечка усугубляют патологическую микрофлору кишечника, а также сильно повышают уровень энергии, что, в свою очередь, может мешать заснуть", – пояснил сомнолог.



Дмитрий Дуйкин пульмонолог-сомнолог Кроме того, нелучшим вариантом для позднего ужина будет мясо, так как содержащийся в нем в большом количестве белок приводит к усиленной работе кишечника ночью.

"Плюс я советую за несколько часов до сна не есть тиаминсодержащие продукты. А это помидоры и баклажаны. Они усиливают работу мозга, а перед сном это ни к чему", – отметил врач.

Помешать спокойному сну, по мнению эксперта, могут также бобовые, потому что они усиливают газообразование, и сельдерей с вином, которые учащают мочеиспускание.

В целом лучше не есть плотно перед сном, считает врач. Потому что большие порции пищи вызывают термогенный эффект, а это мешает выработке гормона сна – мелатонина.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала, что использование смартфона перед сном может привести к недосыпу и повысить риск развития депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Она посоветовала всегда откладывать смартфон за час до сна и ложиться вовремя.