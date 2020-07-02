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02 июля, 17:15

В мире

Аномальная жара накрыла Европу

Аномальная жара накрыла Европу

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Европейские страны столкнулись с аномальной жарой. В Берлине температура воздуха достигла 38 градусов. Во Франции в нескольких десятках департаментов объявлен оранжевый уровень опасности.

Туристы в Версале спасаются от жары с помощью зонтов, воды и вентиляторов. В Италии в ряде городов запретили работу на открытом воздухе, а в Швейцарии в тени местами зафиксировали до 35 градусов.

Местные жители признаются, что справиться с жарой помогают только вода, тень и вентиляторы – сплит-систем практически нет, а пожилым особенно тяжело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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