Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 12:02

Общество
Главная / Новости /

Врач Королева: операция по уменьшению желудка может вызвать дефицит витаминов

Врач назвала последствия операции по уменьшению желудка

Фото: depositphotos/GeorgeRudy

Резекция желудка является одной из наиболее востребованных бариатрических операций, позволяющей пациентам снижать вес. Однако после таких вмешательств наблюдается дефицит витаминов и минералов, заявила "Радио 1" специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

По словам врача, следствием подобных подходов к похудению являются серьезные заболевания, обусловленные нехваткой микроэлементов. Витаминно-минеральные комплексы, вводимые извне, не всегда могут компенсировать потери. Поэтому нужна помощь психологов и согласие на последствия, уточнила она.

"Лишаясь определенных элементов анатомического строения, каждый из которых имеет свою ответственность и задачу по перевариванию и усвоению компонентов пищи, человек может остаться без здоровья", – высказалась Королева.

Ускорить процесс похудения значительно помогают зеленые овощи и фрукты, рассказал ранее врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев. Он рекомендовал добавлять по 150 граммов овощей в каждый прием пищи. Обратить внимание стоит на огурцы, болгарский перец, цветную или обычную капусту.

"Специальный репортаж": экстремальное похудение 16+

Читайте также


общество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика