Врач Королева: операция по уменьшению желудка может вызвать дефицит витаминов

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Резекция желудка является одной из наиболее востребованных бариатрических операций, позволяющей пациентам снижать вес. Однако после таких вмешательств наблюдается дефицит витаминов и минералов, заявила "Радио 1" специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

По словам врача, следствием подобных подходов к похудению являются серьезные заболевания, обусловленные нехваткой микроэлементов. Витаминно-минеральные комплексы, вводимые извне, не всегда могут компенсировать потери. Поэтому нужна помощь психологов и согласие на последствия, уточнила она.

"Лишаясь определенных элементов анатомического строения, каждый из которых имеет свою ответственность и задачу по перевариванию и усвоению компонентов пищи, человек может остаться без здоровья", – высказалась Королева.

Ускорить процесс похудения значительно помогают зеленые овощи и фрукты, рассказал ранее врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев. Он рекомендовал добавлять по 150 граммов овощей в каждый прием пищи. Обратить внимание стоит на огурцы, болгарский перец, цветную или обычную капусту.