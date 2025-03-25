Академик РАН Онищенко предложил альтернативу похудению в горячей ванне

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Академик РАН Геннадий Онищенко оценил исследование британских ученых, которые заявили, что час в воде при температуре 40 градусов сжигает 150 калорий, что сравнимо с получасовой прогулкой. Об этом пишет Life.ru.

Специалисты из Университета Лафборо заявили, что человек в горячей ванне может терять калории, поскольку тело тратит энергию, чтобы держать температуру под контролем. Однако Онищенко предложил желающим сбросить вес альтернативу, которая будет более физиологична.

По словам академика, лучше одеться по сезону и выйти на улицу. Прогулка будет эффективнее в борьбе с калориями, поскольку их расход окажется больше, а нагрузка на сердце меньше.

Фитнес-эксперт Ирина Ротач, в свою очередь, для похудения рекомендовала серию эффективных упражнений. Как пишет Pravda.Ru, среди них – планка с приведением коленей, упражнения скалолаз и берпи, бег на месте, приседания с махами, выпады с прыжками и отжимания.

Ротач также акцентировала внимание на важности правильного питания, отметив, что создание дефицита калорий в рационе играет ключевую роль в процессе похудения.

Ранее в Польше ученые выяснили, что брак повышает риск ожирения среди мужчин. В исследовании приняли участие почти 2,5 тысячи человек, средний возраст которых составлял 50 лет. Результаты показали, что у мужчин, состоящих в браке, риск ожирения в три раза выше, чем у холостяков. Для женщин при этом вступление в брак не увеличивает риска ожирения.

