Врач Мухина перечислила четыре способа уменьшить аппетит

Фото: 123RF/boggy22

Полноценный сон, физическая активность, восполнение дефицита витаминов и устранение паразитов помогут уменьшить аппетит. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что классическая музыка с медленным темпом может уменьшать аппетит. Она снижает активность областей мозга, которые отвечают за чувство голода.

По словам Мухиной, уменьшить аппетит также поможет физическая активность. Во время тренировок в организме снижается количество гормона голода – грелина, указала эксперт.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Недосып усиливает выработку этого гормона, поэтому также нужен качественный сон. Его продолжительность должна составлять семь-восемь часов. Засыпать лучше до 00:00.

Кроме того, повышенный аппетит может наблюдаться при недостатке витаминов и микроэлементов: с помощью продуктов организм пытается восполнить нехватку. Если обратиться к врачу, сдать анализы и устранить дефицит, аппетит уменьшится, указала диетолог.

"Помимо этого, не только у детей, но и у взрослых встречаются паразитарные инфекции. Гельминты вызывают у человека повышенный аппетит и буквально заставляют его есть то, что им нравится – сладкое и мучное. Если избавиться от паразитов, тяга к продуктам, которые вызывают избыточный вес, снизится", – добавила врач.

Ранее россиянам рассказали о причинах повышенного аппетита. Он может возникать из-за дисбаланса гормонов, метаболического стресса, недостатка воды и злоупотребления быстрыми углеводами. Из-за сладостей, риса и макароннных изделий сахар в крови быстро повышается и так же стремительно падает. В результате человеку снова хочется есть.