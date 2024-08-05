Диетолог Мансурова: паразиты и гормональные нарушения провоцируют неуемный аппетит

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Когда не получается похудеть, стоит обратить внимание на состояние щитовидной железы, гормональный фон и уровень стресса. Об этом в беседе с "Доктор 24" рассказала врач-психотерапевт, диетолог, нутрициолог Ирина Мансурова.

Врач отметила, что мешать при похудении также могут паразиты в кишечнике. По ее словам, заразиться можно из родниковой воды, средств личной гигиены, через сырую рыбу или плохо приготовленную свинину или говядину. Паразиты питаются тем, что едят люди, вызывая у хозяев повышенный аппетит.

Для того, чтобы выявить заболевание, стоит сделать общий анализ крови. Внимание нужно обратить на показатель эозинофилов, отмечает Мансурова. Самым точным анализом является иммуноферментный.

Кроме того, иногда похудеть не получается из-за нарушения выработки грелина и лептина. Как пояснила врач, они отвечают за насыщение и голод. Образование гормонов может нарушаться из-за заболеваний ЖКТ, повышенной кислотности желудка, обезвоживания и стресса.

Дисфункция щитовидной железы и инсулинорезистентность в том числе могут стать причиной неудач в похудении, добавила Мансурова. Патологическое состояние щитовидной железы, при котором она выделяет недостаточно гормонов, называют гипотиреозом. А при инсулинорезистентности глюкоза не доходит до клеток. Из-за этого они не насыщаются и подают соответствующие сигналы в мозг.

При этом, отмечает врач, голод может быть также психологическим. В этом случае человек восполняет свои эмоциональные потребности за счет еды.

Как рассказал бариатрический хирург Бекхан Хациев, депрессивное состояние действительно может способствовать изменению пищевых привычек и отсутствию физической активности. Эксперт подчеркнул, что во время депрессии у человека увеличивается уровень кортизола, гормон стресса, что помогает накоплению жира в организме.

В биологически активных добавках (БАД) для похудения ранее выявили опасные бактерии и плесень. Эксперты произвели выборочную закупку, в результате которой были обнаружены опасные примеси.