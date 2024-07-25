Мэр итальянского Вальдоббьядене гуляет вместе с горожанами, чтобы сбросить вес

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Мэр итальянского Вальдоббьядене, 47-летний Лучано Фрегонезе, регулярно проходит с горожанами 5,5 километра. До этого он в третий раз выиграл выборы мэра и пообещал похудеть до 90 килограммов, пишет The Guardian.

По словам градоначальника, за время работы он набрал 50 килограммов и сейчас весит 140. Фрегнонезе стало тяжело ходить и дышать, а также заболели спина и колени. Кроме того, ранее на городской стене появилось граффити, на котором кто‑то обозвал градоначальника "пузатым".

На первую прогулку с мэром пришли 45 человек, в предыдущий раз собрались 215 участников и 12 собак.

"Люди присоединяются поддержать меня в достижении цели, и около 10% пользуются случаем задать мне вопрос. Большинство приходят, чтобы прогуляться и пообщаться с другими. Это очень мотивирует – один бы я ходить не стал, поскольку это слишком скучно, а я слишком ленив", – отметил Фрегнонезе.

Ранее более 50% опрошенных россиян заявили о желании вести более здоровый образ жизни. 49% человек сообщили о готовности соблюдать определенный режим питания ради фигуры.

Как рассказал бариатрический хирург Бекхан Хациев, депрессивное состояние может способствовать изменению пищевых привычек и отсутствию физической активности, что влияет на набор веса. Он отметил, что депрессия и ожирение являются серьезными заболеваниями, которые необходимо вовремя лечить.