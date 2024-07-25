Мурашко рассказал о своем лишнем весе

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко с помощью приборов, отслеживающих лишний вес, узнал, что ему нужно сбросить 6 килограммов. Об этом он рассказал на форуме "Здоровое общество", передает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что питание влияет на работоспособность человека и его самочувствие. При этом он предупредил, что главное в этом случае – не переедать и соблюдать определенные правила, в том числе больше употреблять овощи и фрукты.

Во время разговора про лишние килограммы Мурашко отметил, что у людей с нормальным весом на 40% снижается риск развития рака желчного пузыря, печени и почек. Однако низкая активность человека, провоцирующая ожирение, увеличивает риски развития сразу 12 видов рака.

"Более чем 50% случаев рака толстой кишки можно предотвратить, если правильно питаться", – подчеркнул он, посоветовав исключить из рациона колбасные изделия и снизить потребление красного мяса.

Также министр предупредил, что примерно 70% случаев рака желудка можно предотвратить, вовремя выявив и вылечив конкретную инфекцию, например Helicobacter pylori. При этом, по его словам, почти 80% раков печени предотвратимы, если не злоупотреблять алкоголем и вакцинироваться вовремя от гепатита B.

Кроме того, Мурашко указал на то, что самой лучшей профилактикой проблем со здоровьем является постоянное мытье рук, что доказала пандемия коронавируса. Тогда, по его словам, многие соблюдали гигиену, благодаря чему число кишечных инфекций снизилось до минимума.

"Мыть руки сегодня – это точно так же актуально, как и в предыдущий период. Это позволяет в том числе профилактировать минорные инфекции", – добавил министр.

Глава Минздрава озвучил и другие факторы здорового образа жизни – умеренность в еде, отказ от ненужных сладостей и вредных привычек.

Ранее врач-диетолог Анна Басова объяснила, что обучать детей основам правильного питания следует с ранних лет, чтобы они умели ограничивать себя в еде. Эксперт отметила, что в первую очередь необходимо научить считать калории – для этого можно начать вести пищевой дневник и записывать туда все, что съедено в основные приемы пищи и во время перекусов.

