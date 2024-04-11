Диетолог Басова рассказала, почему нужно учить детей правильному питанию

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В настоящее время у многих детей наблюдаются проблемы с лишним весом, которые могут привести к серьезным осложнениям, поэтому важно научить их основам правильного питания (ПП), сообщает телеканал "360" со ссылкой на врача-диетолога Анну Басову.

По словам врача, обучать ПП следует с ранних лет, чтобы дети умели ограничивать себя в еде.

Диетолог отметила, что в первую очередь необходимо научить считать калории, для этого можно начать вести пищевой дневник, в который записывать все, что ребенок съел в основные приемы пищи и во время перекусов.

"Часто на упаковках продуктов обозначен калораж, благодаря чему считать удобнее. Можно составить такой дневник заранее, прибегнув к помощи врача-диетолога или эндокринолога", – добавила Басова.

Эксперт уточнила, что подсчет калорий поможет достигнуть цели. После этого необходимо сравнить получившееся значение с фактическим питанием, указанным в пищевом дневнике.

Ранее доцент кафедры "технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия" университета РОСБИОТЕХ Инна Ионова рассказала, что молочные продукты особенно важны для здорового роста и развития детей. По ее словам, молоко содержит большое количество минеральных веществ и витаминов.

Употребление данного продукта улучшит пищеварительный баланс и здоровье иммунной системы. Продукт также способствуют защите от потенциально опасных микробов, поддерживает здоровье дыхательных путей и полости рта.