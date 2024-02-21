Диетолог назвала способ приучиться к плотному завтраку

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Человек сможет плотно поесть утром, если не будет наедаться на ночь, так как проснется голодным. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина в беседе с News.ru.

Она отметила, что завтрак является важным приемом пищи, запускающим метаболические процессы. Чтобы хорошо позавтракать, эксперт рекомендовала не есть тяжелую пищу с большим количеством углеводов за 3–4 часа до сна.

Врач отметила, что частой причиной отсутствия плотного завтрака является неправильный режим сна и стресс. Из-за этого, считает Соломатина, многие не испытывают утром голода и "забрасывают в себя что-то легкое".

В свою очередь, диетолог Кристина Войт поделилась методами снижения уровня холестерина без лекарств, сообщает Pravda.Ru. Она считает, что ключевыми моментами здесь является ограничение потребления желтков куриных яиц, жирной пищи и соли. Специалист рекомендовала добавить в рацион больше овощей, фруктов, запеченной и тушеной еды.

Помимо этого, Войт посоветовала полноценно спать и всегда завтракать сразу после пробуждения, поскольку это способствует снижению уровня кортизола и уменьшает стресс для организма.

Диетолог отметила, что высокий уровень холестерина может быть даже при отличном самочувствии и нормальном весе. Она подчеркнула, что не нужно избегать потребления мяса. Войт рекомендовала уменьшить употребление красного мяса и включить в рацион больше рыбы и морепродуктов.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что употребление жареной и копченой еды на завтрак может негативно отразиться на здоровье пожилых. Такая пища, по ее мнению, нагружает пищеварительную систему. Она посоветовала пенсионерам завтракать зерновыми кашами и отварными куриными яйцами, которые легко усваиваются и дают на долгое время энергию.

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