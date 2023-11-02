Диетолог рассказала, какой завтрак опасен для пищеварительной системы пожилых

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Употребление жареных и копченых продуктов на завтрак может негативно отразиться на здоровье пожилых, рассказала Москве 24 врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Жареные, копченые продукты не стоит употреблять на завтрак возрастным людям, поскольку работа желудочно-кишечного тракта у пожилых уже не такая хорошая, ограничена возможность секреторного и ферментативного характера", – отметила эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Тяжелая пища на завтрак, например колбасные изделия или продукты с корочками, будет нагружать пищеварительную систему.

"Яичница со шкварками, корочками будет вопреки здоровью пищеварительной системы, а не на пользу ей. Поэтому, если пожилому человеку захотелось поесть ее на завтрак, лучше готовить яичницу так, чтобы она не подгорела", – указала эксперт.

В свою очередь, пользу с утра принесут зерновые каши и отварные куриные яйца. Такие продукты легко усваиваются и дают организму энергию на долгое время, заключила Королева.

Ранее россиян призвали не употреблять кофе на завтрак вместо еды. Дело в том, что напиток не несет в себе никаких питательных веществ, поэтому организму приходится тратить собственные ресурсы. К тому же употребление кофе вместо утреннего приема пищи может привести к развитию метаболического синдрома.