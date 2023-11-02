Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 14:31

Общество

Диетолог рассказала, какой завтрак опасен для пищеварительной системы пожилых

Фото: depositphotos/AndreySt

Употребление жареных и копченых продуктов на завтрак может негативно отразиться на здоровье пожилых, рассказала Москве 24 врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Жареные, копченые продукты не стоит употреблять на завтрак возрастным людям, поскольку работа желудочно-кишечного тракта у пожилых уже не такая хорошая, ограничена возможность секреторного и ферментативного характера", – отметила эксперт.

Тяжелая пища на завтрак, например колбасные изделия или продукты с корочками, будет нагружать пищеварительную систему.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук

"Яичница со шкварками, корочками будет вопреки здоровью пищеварительной системы, а не на пользу ей. Поэтому, если пожилому человеку захотелось поесть ее на завтрак, лучше готовить яичницу так, чтобы она не подгорела", – указала эксперт.

В свою очередь, пользу с утра принесут зерновые каши и отварные куриные яйца. Такие продукты легко усваиваются и дают организму энергию на долгое время, заключила Королева.

Ранее россиян призвали не употреблять кофе на завтрак вместо еды. Дело в том, что напиток не несет в себе никаких питательных веществ, поэтому организму приходится тратить собственные ресурсы. К тому же употребление кофе вместо утреннего приема пищи может привести к развитию метаболического синдрома.

Читайте также

Медведева Светлана

обществоедаэксклюзив
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика