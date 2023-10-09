Врач объяснила, как утренний кофе вместо еды влияет на здоровье

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Завтрак по калорийности может составлять до 50% суточного рациона. Если вместо завтрака выпивать лишь чашку кофе, могут возникнуть неприятные последствия, сказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Жаровская.

По словам эксперта, в настоящее время модно завтракать чашкой кофе, потому что он повышает уровень сахара в крови и дает ощущение сытости некоторым людям вплоть до обеда. Но по факту организм от таких действий выживает на собственных ресурсах, ведь не получает никаких питательных веществ. Если так делать часто, ресурсы закончатся.

Также замена полноценного завтрака чашкой кофе может привести к развитию метаболического синдрома, то есть увеличению окружности талии, продолжила диетолог. По ее словам, сначала страдает белковый обмен, а потом нарушается и жировой, из-за чего талия женщин и мужчин увеличивается в размерах.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, эксперт рекомендовала не пропускать завтрак. По словам Жаровской, он должен быть более калорийным, чем ужин, а иногда даже – чем обед. В состав завтрака необходимо включить продукты, содержащие насыщенные жиры, к примеру, сливочное масло, яйца и бекон. Именно жиры способствуют высвобождению желчи и помогают нормализовать пищеварение на весь день.

Ранее сообщалось, что нутрициолог, спортивный диетолог, тренер Мария Волынкина назвала три правила питания, которые позволят сохранить здоровье осенью. Это потребление теплых блюд и напитков, сбалансированное питание, а также добавление в рацион продуктов с содержанием витамина C.

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