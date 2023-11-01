Диетолог объяснила, как питаться зимой и не толстеть

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Зимой необходимо тщательно следить за количеством потребляемых калорий, чтобы не набрать лишний вес. Об этом рассказала диетолог Анна Гончарова, сообщает Pravda.Ru.

По словам эксперта, в зимний период организм человека должен получать все необходимые полезные микроэлементы. При этом организм не должен "запасаться" впрок. Внимание стоит обратить на горячие напитки, в составе которых имеются натуральные ингредиенты.

"В рацион зимнего меню входят горячие ягодные и на кореньях, травах, пряностях чаи по типу имбиря с медом, облепихового, глинтвейнового, брусничный и клюквенный морсы, которые в горячем виде согреют, будут защищать от респираторных заболеваний и практически бескалорийные или очень низкокалорийные", – отметила диетолог.

Эксперт считает, что зимой обязательны полноценные завтраки. Например, на завтрак можно выбирать омлеты, яйца пашот, теплые блюда из творога, холодец заливной с хреном, горчицей. Она подчеркнула, что белковые завтраки обеспечивают энергией на весь день, а также дают сытость и согревают.

Гончарова добавила, что все должно быть в меру. Так, употребление большого количества фруктов ведет к набору веса. Оптимальная порция перекуса составляет 70 граммов, заявила эксперт.

Чтобы не набрать вес и согреться, можно на обед есть наваристые бульоны и супы. Например, уху, южноазиатские комбинированные супы из рыбы, морепродуктов, имбиря, кореньев, грибов и зелени. На второе разрешается употреблять рагу, мясо, рыбу, птицу, лечо. Однако порции должны быть в "один стакан".

"Зимой очень полезны наши сезонные соленья – квашеная капуста, маринованные, моченые яблоки, маринованные и соленые арбузы и другие соленья, которые в результате ферментации содержат необходимые ингредиенты – молочные кислоты, ферменты, определенные витамины", – заключила диетолог.

Ранее нутрициолог, спортивный диетолог, тренер Мария Волынкина рассказала, что в осенне-зимний период важно употреблять теплые блюда и напитки, сбалансированно питаться, а также включать в рацион продукты с содержанием витамина C. По словам специалиста, рацион осенью и зимой должен быть полноценным, включать завтрак, обед и ужин. Для поддержания иммунитета специалист посоветовала заменить кофе на богатые полезными веществами чаи.



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