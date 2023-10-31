Врач рассказала про неожиданные причины дефицита витаминов

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Дефицит витаминов может быть связан с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"У человека могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, например гастрит, воспаления. В таком случае поступающие с пищей витамины просто не будут всасываться и усваиваться. И их станет не хватать организму", – пояснила эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Еще один вариант – у человека может быть повышенный расход витаминов в ряде ситуаций. Например, при высоких физических нагрузках, во время беременности, роста организма и после перенесенной тяжелой болезни. Человеку требуется большее количество витаминов, чем обычно, но он их недополучает.

Однако чаще всего нехватка витаминов связана с неполноценным рационом. "Если человек вегетарианец или сильно ограничен в питании, например, худеет на определенных продуктах, то он с пищей однозначно не будет добирать всех важных витаминов. Особенно жирорастворимых, которых больше всего как раз в животных продуктах", – заключила Чернышова.

Ранее были названы витамины, которые чаще всего недополучают люди в пожилом возрасте. На первом месте находится аскорбиновая кислота. Она помогает поддерживать сосуды в хорошем состоянии, а также в профилактике онкологии. Кроме того, возрастная категория граждан может сталкиваться с дефицитом витаминов группы B, D и A.

