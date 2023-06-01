Нутрициолог рассказала о правилах приема витамина D

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Витамин D необходимо принимать по утрам, так как процессы метаболизма в это время идут быстрее и усвоение пройдет в более сжатые сроки. Вечером витамин может стать причиной перевозбуждения нервной системы, за которой последуют нарушения сна. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на диетолога-нутрициолога Ирину Мансурову.

Эксперт отметила, что витамин D является одним из самых популярных сегодня. Он поддерживает костную систему, так как отвечает за баланс кальция и фосфора. Также витамин регулирует активность генов, что снижает риск развития онкопатологий, аутоиммунных расстройств, заболеваний сосудов и сердца.

Дефицит витамина может развиться из-за нехватки солнечного света и пищи, которая является источником кальциферола. Восстановить баланс можно при помощи комплексов витаминов и добавок, сообщила Мансурова.

Она добавила, что принимать вещество можно только в тех дозах, что прописал врач. Если к медикам человек не обращался, то принимать витамин необходимо в профилактических дозах. По клиническим рекомендациям это 600–800 единиц в сутки (в 18–50 лет) и 800–1 000 единиц (старше 50 лет). Клинических данных о том, чем можно или нельзя запивать витамин, нет.

При передозировке витамина у человека будет жажда, рвота и тошнота, учащенное мочеиспускание, судороги, сбои ритма сердца и резкое снижение давления, предупредила нутрициолог.

При хронической передозировке можно заметить выпадение волос, эмоциональную нестабильность, бледность кожи, сбои сердечных ритмов и нарушение сна. Специалист дополнила, что подобные симптомы характерны и для других заболеваний, но если вы знаете, что продолжительное время злоупотребляли витамином D, необходимо сдать анализы.

Мансурова напомнила, что если хочется восстановить баланс при помощи продуктов, то витамин D есть в:

рыбьем жире, печени трески;

грибах (лисичках и сморчках);

в куриных и перепелиных яйцах, преимущественно в желтках;

в сливочном масле;

в сырах.



Диетолог заметила, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, приводящих к ухудшению всасывания полезных элементов из пищи, витамин будет усваиваться плохо. Также повлияют заболевания почек, поэтому необходимо в данных случаях проконсультироваться с врачом.

Ранее диетолог и нутрициолог Антон Брыкин заявил, что при перенасыщении организма витаминами человек может столкнуться с аллергией, мочекаменной болезнью и другими проблемами со здоровьем. Особенно опасным может стать перенасыщение витаминами A, D, E и K, поскольку они имеют свойство накапливаться в жировой ткани и печени, отметил он.

До этого врач-диетолог Марина Макиша сообщила, что творог, морская рыба и петрушка укрепляют кости человека, так как они позволяют кальцию откладываться в организме. Она упомянула, что для хорошего усвоения кальция нужен витамин D.