Врач рассказал, как часто можно есть яйца

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Норма употребления куриных яиц зависит от состояния здоровья человека. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Если человек молодой, физически активный, то яйца можно есть ежедневно, по одному-два в день", – отметил эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Помимо необходимых организму белков и жиров, в составе куриных яиц также есть витамины A, D и группы B. Все они полезны для активности, иммунитета и хорошего самочувствия.

Однако если у человека есть проблемы со здоровьем, например лишний вес или атеросклероз, то яйца следует употреблять реже.

"Яйца – достаточно калорийный продукт. И если есть их ежедневно в больших количествах, то человек может набрать еще больше лишних килограммов. Поэтому людям с избыточным весом стоит употреблять примерно по одному-два яйца два-три раза в неделю", – объяснил врач.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог При атеросклерозе яйца есть можно, ничего страшного не будет. Просто не нужно употреблять их ежедневно. Два-три раза в неделю по одному-два яйца можно есть абсолютно без проблем. Здесь гораздо важнее контролировать поступление холестерина из полуфабрикатов, колбас, сосисок, нежели ограничивать яйца.

Ранее пожилым россиянам порекомендовали включать в рацион перепелиные яйца. Они являются источником легкоусвояемого белка, что важно именно для возрастной категории граждан. Зачастую у пожилых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Из-за этого им труднее усваивать белки. Кроме того, перепелиные яйца содержат много полезных веществ, в том числе селен, который нужен для нормальной работы щитовидки.

