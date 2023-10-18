18 октября, 11:07Общество
Врач рассказал, как часто можно есть яйца
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Норма употребления куриных яиц зависит от состояния здоровья человека. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
"Если человек молодой, физически активный, то яйца можно есть ежедневно, по одному-два в день", – отметил эксперт.
Однако если у человека есть проблемы со здоровьем, например лишний вес или атеросклероз, то яйца следует употреблять реже.
"Яйца – достаточно калорийный продукт. И если есть их ежедневно в больших количествах, то человек может набрать еще больше лишних килограммов. Поэтому людям с избыточным весом стоит употреблять примерно по одному-два яйца два-три раза в неделю", – объяснил врач.
Ранее пожилым россиянам порекомендовали включать в рацион перепелиные яйца. Они являются источником легкоусвояемого белка, что важно именно для возрастной категории граждан. Зачастую у пожилых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Из-за этого им труднее усваивать белки. Кроме того, перепелиные яйца содержат много полезных веществ, в том числе селен, который нужен для нормальной работы щитовидки.
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