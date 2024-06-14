"Известия": в БАДах для похудения обнаружили опасные бактерии и плесень

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В биологически активных добавках (БАД) для похудения, которые в большом объеме продаются в России, выявили опасные бактерии и плесень.

Эксперты произвели выборочную закупку, в результате которой были обнаружены опасные примеси у следующих производителей: Lipotrim, Lishoу, "Сексуальная Фигура", "Сжигание Жира Бобы", Shafran, Curvy plus, B-FiT, "Цынзишоу", Fito Lida, Al-sheikh.

Президент Ассоциации организаций экспертизы качества Сергей Зеленец сообщил газете "Известия" со ссылкой на "Антиконтрафакт", что документы о госрегистрации товаров и документы качества у компаний отсутствовали. По его словам, когда покупатели обращались к продавцам с просьбой предоставить сертификацию, то им отвечали абстрактно.

Как утверждает Зеленец, факт выявления нарушений во всех брендах стал неожиданностью.

Ранее 4 человека скончались и еще 106 были госпитализированы в Японии после употребления пищевых добавок с экстрактом ферментированного красного риса, которые выпускает фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical.

Компания заявила, что реализация указанных пищевых добавок полностью остановлена.

Эти БАДы, которые, как утверждает производитель, позволяют поддерживать сердце в рабочем состоянии, обнаружили в продаже на российских маркетплейсах. В Роспотребнадзоре уточнили, что товар не был зарегистрирован в РФ и не должен продаваться в стране.