Врач рассказала, кому противопоказано интервальное голодание

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Интервальное голодание позволяет переключить организм на собственные ресурсы, однако для некоторых людей оно противопоказано, уверена врач-нутрициолог высшей категории Екатерина Несвит. Об этом пишет "Газета.ру".

Она объяснила, что за регуляцию голода в человеческом организме отвечают гормоны грелин и лептин. Первый вырабатывается в желудке и вызывает чувство голода, а второй находится в жировой ткани и подавляет аппетит.

Чтобы симптомы голода прошли, уточнила Несвит, человеку нужно поесть, однако для некоторых труднее переносить голод, так как у них начинают трястись руки и возникает повышенное потоотделение. По ее словам, это может говорить о гипогликемии – проявлении инсулинорезистентности, поэтому нужна консультация специалиста.

Тем не менее для интервального голодания существуют две популярные схемы, которые считаются безопасными для здоровых взрослых людей старше 18 лет. Но от этого лучше отказаться беременным и кормящим женщинам, людям с расстройствами пищевого поведения, тяжелыми болезнями печени, сахарным диабетом и с недостаточным весом.

"Прежде чем выбрать один из способов голодания, необходимо пройти консультацию специалиста", – напомнила она.

В первом случае человек 8 часов ест в обычном режиме, например – два или три приема пищи с "чистыми" промежутками по 4 часа. Остальные 16 часов есть нельзя, исключение – вода, несладкий чай и кофе. Сюда же входит и сон, поэтому человек фактически голодает от 8 до 9 часов в день.

"Подход 5:2 подразумевает, что пять дней в неделю человек питается в обычном режиме, то есть с полноценными завтраком, обедом и ужином, а в оставшиеся два дня он ест только один раз в день", – сказала она.

Ранее эндокринолог Юлия Катхурия уточнила, что неправильное соблюдение интервального голодания может спровоцировать желчнокаменную болезнь. Причина в том, что любое голодание приводит к застою желчи.

Если еды долго нет, то пузырь не будет работать, подчеркнула эксперт. Поэтому, по ее словам, у некоторых людей с предрасположенностями развитие желчнокаменной болезни может прогрессировать в ходе подобного голодания.

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