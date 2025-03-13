Inews: брак утраивает риск ожирения у мужчин

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В Польше ученые выяснили, что брак в три раза повышает риск ожирения среди мужчин. Об этом сообщает Inews со ссылкой на одного из авторов исследования, доктора Алицию Циха-Миколайчик из Национального института кардиологии в Варшаве.

В исследовании приняли участие почти 2,5 тысячи человек из Польши, средний возраст которых составлял 50 лет. Результаты показали, что у мужчин, состоящих в браке, риск ожирения в три раза выше, чем у холостяков. Для женщин при этом вступление в брак не увеличивает риска ожирения.

Ученые предположили, что отсутствие склонности к ожирению у замужних женщин может быть обусловлено культурными особенностями. Однако супружество повышает риск набора лишнего веса на 62% у мужчин и на 39% – у женщин.

"Мы предполагаем, что женщины принимают жизнь с избыточным весом, но они не могут смириться с жизнью с ожирением, и они чаще мужчин принимают различные действия, чтобы похудеть", – отметила Циха-Миколайчик.

Она добавила, что мужчины в браке не стараются поддерживать привычный для них вес, если их жены принимают это.

Всемирная организация здравоохранения ранее зафиксировала отсутствие прогресса в борьбе с ростом ожирения и диабетом. Глава российского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев обратил внимание, что ведение здорового образа жизни требует осознанного выбора, а для этого нужна грамотность в отношении здоровья населения.

Кроме того, необходим доступ к образовательным и просветительным программам для граждан на всех этапах жизни: от школьного до пожилого возраста. Бердыклычев напомнил, что организация разработала комплекс наиболее эффективных и экономически выгодных мер для профилактики и лечения неинфекционных заболеваний.