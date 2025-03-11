Врач Богданов: при похудении нельзя резко ограничивать калорийность

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При похудении нельзя резко ограничивать калорийность рациона. Об этом рассказал профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Альфред Богданов, сообщает Pravda.Ru.

По словам эксперта, это может привести к тому, что организм будет искать источники энергии из других компонентов, таких как, например, мышцы. В результате человек будет терять вес, в том числе жировые отложения, воду и мышечную массу в равных пропорциях. Однако после диеты уровень основного обмена веществ снизится, поскольку уменьшилась мышечная масса. Это, в свою очередь, приведет к постепенному возвращению веса, правда, за счет жира, а не мышц.

"Этот процесс может повторяться многократно. <...> Таким образом, возникают вот эти такие классические так называемые диетологические виллы, когда жир непрерывно растет с годами, а уровень основного обмена непрерывно снижается", – поделился эксперт.

По его словам, чтобы избежать подобной ситуации, необходимо удерживать количество белка в рационе, а также заниматься спортом. Кроме того, важно сформировать правильные пищевые привычки.

"Нужно постараться выйти на некую комфортную для человека, точнее на некий комфортный режим приема пищи, когда он к этому привыкает, ему нет необходимости избыточно это все контролировать", – заключил диетолог.

Ранее россиянам рассказали, какие диеты могут нанести серьезный вред здоровью. В частности, опасным считается голодание: если долго не есть, организм и мышечные ткани начинают разрушаться, после чего вес может быстро вернуться. Кроме того, не стоит практиковать полный отказ от углеводов, который чреват снижением работоспособности и замедлением биохимических процессов.

