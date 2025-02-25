Тина Канделаки призналась, что рано ужинает ради стройной фигуры

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки раскрыла секрет стройности. На своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она призналась, что ради хорошей фигуры ужинает в 15:00–16:00.

Так она ответила на соответствующий анонимный вопрос одного из подписчиков.

Вместе с тем, по словам 49-летней Канделаки, в течение дня она придерживается стандартного питания. Ее основной рацион составляют рыба, морепродукты, овощи, полезные крупы и орехи, уточнила журналистка.

Кроме того, телеведущая призналась, что отказалась от кофе. По ее словам, это связано с тем, что она живет в выстроенном режиме и не нуждается в дополнительной энергии.

"Мое утро начинается в зале – это бодрит круче любого кофе", – отметила она.

Ранее российская телеведущая Ольга Орлова рассказала, что начала худеть с понедельника. Она призналась, что решила сесть на диету, чтобы похудеть на пять килограммов. Для этого Орлова придерживается следующего графика: плотный завтрак, полноценный обед в 16:00–17:00 и отказ от ужина.

