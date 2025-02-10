Фото: vk.com/Ольга Орлова | Официальная страничка

Российская телеведущая Ольга Орлова рассказала, что начала худеть с понедельника. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на страницу певицы в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Орлова решила сесть на диету, чтобы похудеть на пять килограммов. По словам телеведущей, она придерживается следующего графика: плотный завтрак, полноценный обед в 16:00–17:00 и отказ от ужина.

При этом певица заявила, что давно приняла себя и не комплексует из-за фигуры, но старается иногда корректировать свой образ жизни. Она также рассказала, что не может заставить себя заниматься спортом, даже понимая эффективность тренировок.

Орлова призналась, что ей проще соблюдать диету, чем заниматься в зале. Недавно телеведущая решила заняться йогой, однако она не уверена, что "ее настроя хватит надолго".

6 февраля 2023 года Орлова родила дочь Анну от бизнесмена по имени Валерий, который на 10 лет старше телеведущей. В 2021 году певица рассказала о замужестве, однако подробности раскрывать не стала. Об их романе стало известно в 2019 году. У знаменитости также есть 23-летний сын Артем от бизнесмена Александра Карманова.

