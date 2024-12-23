Певица Ольга Орлова рассказала, кто в ее семье главный

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Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, что в ее семье не стоит вопрос, кто главный, передает "Газета.ру".

Она призналась, что они с мужем "не меряются письками", а дополняют друг друга. Кроме того, по ее словам, перед принятием решения они всегда советуются.

"Мне приятно видеть рядом сильного, решающего мужчину, а ему – мудрую женщину", – подчеркнула Орлова.

В 2021 году Орлова рассказала о замужестве, однако подробности раскрывать не стала. О романе знаменитости стало известно в 2019 году.

Между тем блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что вышла замуж за ведущего канала "Культура" и фермера Филиппа Бегака. Пара оформила брак в Мурманске и отправилась в путешествие по Заполярью. Торжественная церемония состоится позже.

