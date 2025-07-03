30-градусная жара будет в столице на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура поднимется до 30 градусов впервые за лето в Москве на следующей неделе, 7–13 июля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"На следующей неделе лето пойдет в наступление по всем фронтам! На погоде Русской равнины скажется жаркое дыхание испепеляющего зноя, охватившего Старый Свет", – указал он.

По словам синоптика, в понедельник, 7 июля, столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов, а уже 8-го числа значения достигнут отметки в 30 градусов.

"К среде (9 июля. – Прим. ред.) столбики термометров попытаются штурмовать 30-градусную высоту. Это будет первая "тридцатка" этим летом, но недолго", – написал метеоролог.

Как он считает, затем температура понизится на несколько градусов, при этом соответствуя климатической норме.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова также заверила, что на следующей неделе столбики термометров поднимутся до 27 градусов. Согласно прогнозу синоптика, ночью воздух прогреется до 11–16 градусов.

При этом руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов подчеркнул, что, несмотря на тепло 7 июля, на следующей неделе почти каждый день будут идти кратковременные дожди.

