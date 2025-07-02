Путин пошутил о скором приближении зимы на фоне холодного лета

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин пошутил о летней погоде в России, заявив о скорой зиме. Об этом российский лидер высказался в ходе совещания с кабмином.

"Сейчас говорили про зиму. Она у нас вроде как не скоро – но, судя по погоде, может и быстро наступить", – заявил Путин.

Он добавил, что в любом случае пора говорить о северном завозе, то есть о доставке продуктов, медикаментов и топлива в регионы, которые зимой на несколько месяцев остаются отрезанными от остальной страны.

Столичный регион начинает выходить из холодной и сырой погоды, уверены синоптики. В четверг, 3 июля, осадков не ожидается, а столбики термометров достигнут 25 градусов. При этом днем в пятницу и субботу, 4 и 5 июля, осадки не исключены.

В ближайшие выходные вновь ожидается похолодание. При этом летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе.

