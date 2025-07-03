03 июля, 11:45Общество
Климатолог прокомментировал резкие погодные изменения в Москве летом
Может ли глобальное потепление и изменение температур в Артике повлиять на зиму и лето в Москве? Будет ли зима в Москве такой же теплой, как и была, а лето – прохладным?
Какой погоды ожидать москвичам в ближайшее время? Задержится ли тепло в столице?
На этим и другие вопросы ответил старший научный сотрудник Лаборатории климатологии Института географии РАН, замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова Александр Чернокульский.