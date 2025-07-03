Климатолог прокомментировал резкие погодные изменения в Москве летом

Может ли глобальное потепление и изменение температур в Артике повлиять на зиму и лето в Москве? Будет ли зима в Москве такой же теплой, как и была, а лето – прохладным?

Какой погоды ожидать москвичам в ближайшее время? Задержится ли тепло в столице?

На этим и другие вопросы ответил старший научный сотрудник Лаборатории климатологии Института географии РАН, замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова Александр Чернокульский.