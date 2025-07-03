До 26 градусов тепла и переменная облачность ожидаются в столице 3 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 24 до 26 градусов тепла прогнозируется в Москве в четверг, 3 июля, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Подмосковье будет от 22 до 27 градусов тепла.

Ветер прогнозируется северо-западный, с порывами от 7 до 12 метров в секунду. Местами они могут достигнуть 16 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в Москве температурные значения начнут улучшаться 3 июля. Тем не менее, по его данным, на протяжении всей следующей недели в городе будут идти кратковременные дожди.

Однако ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заверила, что на следующей неделе столбики термометров поднимутся до 27 градусов.