Москву ждет значительное потепление к концу недели

Циклон "Корнелиус" уже покидает Москву. До конца недели в городе ожидается значительное потепление. Антициклон, который идет из Европы, сменит циклон и принесет с собой более теплый воздух. Сейчас в Западной Европе держится жара до 40 градусов, однако в Москве такой экстремальной температуры не прогнозируют.

Эксперты отмечают, что жара постепенно будет смещаться на восток и ослабевать. По данным Гидрометцентра России, в ближайшие дни температура в Москве повысится, а в выходные существенных осадков не ожидается. В субботу и воскресенье, 5–6 июля, столбики термометров будут показывать от 19 до 22 градусов.

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