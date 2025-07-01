Метеоролог объяснил, почему в Москве установилась холодная погода

Москва находится в зоне глубокого и обширного циклона, охватывающего большую часть европейской территории России. В его системе наблюдается прохождение холодного фронта, который приносит арктический воздух. Об этом рассказал метеоролог, климатолог, ведущий научный сотрудник и доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

Между тем днем 1 июля в Москве ожидается ненастная погода и ветер с порывами до 17 метров секунду. Температура воздуха не превысит отметки 13 градусов.

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