"Россети Московский регион" переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Энергетики "Россети Московский регион" работают в режиме повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ликвидировать последствия непогоды при необходимости готовы 303 бригады: 1 198 специалистов и 363 единицы спецтехники. Кроме того, для обеспечения временной подачи электроэнергии подготовлены 190 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 75 мегаватт.

Помимо этого, энергетики регулярно взаимодействуют с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также метеорологическими службами Гидрометцентра. Специалисты компании также постоянно отслеживают ситуацию с погодными условиями в режиме реального времени.

Сообщить о проблемах в подаче электроэнергии или повреждениях энергооборудования можно по телефону "Светлой линии" 8 (800) 220-0-220 или с помощью чата с виртуальным помощником компании "Россети Московский регион".

До вечера 1 июля в Москве установился ливневый дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Из-за этого горожан попросили быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не оставлять около них автомобили.

Столичный Дептранс в связи с непогодой призвал пересесть на общественный транспорт. Кроме того, водителей, которые совершают в этот день поездки на личном транспорте, попросили не отвлекаться на телефон, снижать скорость вблизи пешеходных переходов и избегать резких маневров.

