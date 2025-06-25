Каждый восьмой москвич старше 18 лет купил Labubu себе или детям

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Каждый восьмой житель Москвы старше 18 лет (13%) уже купил или планирует купить Labubu, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос.

Согласно опросу, 48% респондентов не имеют своей игрушки, но слышали о ней, а около 39% не знают, что это такое. Среди владельцев Labubu 85% – женщины в возрасте 18–45 лет, купившие игрушку для себя или в подарок детям.

Большинство коллекционеров живет в пределах Садового кольца в собственных квартирах. Около 80% владельцев купили Labubu самостоятельно, 20% получили игрушку в подарок. На вопрос, чем цепляет игрушка, москвичи чаще всего отвечали: "Labubu – это весело".

Клинический психолог и психотерапевт Ирина Осницкая пояснила, что феномен этой популярной игрушки связан с желанием москвичей снова испытать радость неожиданного подарка, который знаком всем с детства.

По ее словам, согласно модели Берна, человек может находиться в состоянии родителя, взрослого или ребенка. Обычно человек "жонглирует" этими ролями, выбирая нужную. Однако в последнее время людям приходится быть либо "взрослым" и нести ответственность за себя, либо "родителем" и нести ответственность за других. Это создает сильное внутреннее напряжение.

"Детская часть просто не включается, и человек оказывается в шаге от эмоционального выгорания. Покупка забавных модных игрушек активно (и легитимно) включает детскую часть и таким образом снимает напряжение", – объяснила Осницкая.

Ранее аналитики зафиксировали резкий рост интереса к игрушкам Labubu. За последний месяц россияне потратили на них больше 2 миллионов рублей. Особенный рост спроса пришелся на апрель, а пик продаж зафиксировали 20 мая.